Ісламісти дозволили жінкам-адвокатам ходити в європейському одязі

Влада сектора Газа, контрольованого ісламістським рухом ХАМАС, анулювала в неділю раніше ухвалене рішення щодо запровадження ісламського "дрес-коду" для палестинських жінок, які працюють в адвокатурі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на палестинські ЗМІ.

Рішення було скасоване "усно" головою Верховної ради юстиції Абдель-Рауфом аль-Халабі, людиною, яка наприкінці липня і ввела ісламський "дрес-код", - зобов`язав жінок-адвокатів перебувати в суді в довгому чорному вбранні та головній хустці-хіджабі.

Асоціація палестинських адвокатів назвала це рішення "серйозним викликом" громадянським свободам і закликала його ігнорувати.

"Це рішення було ухвалене на користь суспільства... з метою збереження престижу судів і юстиції в цілому, натомість це було використано деякими в особистих цілях", - сказав в неділю суддя аль-Халабі в своїй заяві для преси.

Рішення запровадити "дрес-код" спричинило багато шуму серед адвокатів і правозахисників, які прийняли його як образу палестинського основного закону і зазіхання на особисті свободи громадян в цілому і юристів зокрема.

Палестинська асоціація адвокатів загрожувала загальним страйком і подальшими заходами бойкоту судів у секторі Газа, у разі застосування "дрес-коду".