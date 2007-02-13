Американець застрелив чотирьох людей у супермаркеті (фото)
09:13, 13 лютого 2007Світ
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Кількість поранених уточнюється
|Поліцейський біля тіла убитого всредині супермаркета Солт Лейк Сіті. Фото АР
Трагедія сталася близько сьомої вечора за місцевим часом, на той момент у супермаркеті було багато відвідувачів. Зловмисника застрелили на місці співробітники служби поряткунку 911 - які прибули за лічені хвилини. За попередньою інформацією нападник діяв самостійно. Поліція вивчає справу і з`ясовує мотиви.
І ще один інцидент відбувся у Філадельфії. Невідомий чоловік увірвався до однієї з будівель - де вбив трьох людей і важко поранив ще одного. Після чого нападник покінчив життя самогубством.
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