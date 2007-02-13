Американець застрелив чотирьох людей у супермаркеті (фото)

Поліцейський біля тіла убитого всредині супермаркета Солт Лейк Сіті. Фото АР

Четверо людей загинули у результаті стрілянини у супермаркеті американського містечка - Солт Лейк Сіті у штаті Юта. Є поранені, але їхня кількість уточнюється, повідомляє 5 канал . За попередньою інформацієї, невідомий чоловік з автоматичною зброєю увірвався до магазину і відкрив безладну стрілянину по присутніх.

Трагедія сталася близько сьомої вечора за місцевим часом, на той момент у супермаркеті було багато відвідувачів. Зловмисника застрелили на місці співробітники служби поряткунку 911 - які прибули за лічені хвилини. За попередньою інформацією нападник діяв самостійно. Поліція вивчає справу і з`ясовує мотиви.

І ще один інцидент відбувся у Філадельфії. Невідомий чоловік увірвався до однієї з будівель - де вбив трьох людей і важко поранив ще одного. Після чого нападник покінчив життя самогубством.