Новий вибух на військовому полігоні в Росії: загинули 6 осіб

11:09, 05 липня 2010
Світ
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Двоє офіцерів і четверо цивільних

У Росії стався черговий вибух на військовому полігоні, 6 осіб загинуло.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті при Прокуратурі РФ.

«3 липня 2010 року в районі села Верхкатунське у Бійському районі Алтайського краю при виконанні робіт з утилізації боєприпасів на території полігону однієї з військових частин Сибірського військового округу стався їх вибух. У результаті загинули два офіцери і четверо цивільних осіб», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом військовим слідчим відділом Слідчого комітету по Бійському гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 216 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки при веденні гірничих, будівельних або інших робіт, що призвело з необережності до смерті двох і більш осіб).

Як повідомляв УНІАН, 23 червня в Рязанській області Росії на полігоні у результаті вибуху застарілих боєприпасів загинув військовослужбовець, 31 постраждав.

 

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