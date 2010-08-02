Обама підтвердив завершення військової операції в Іраку

Президент США Барак Обама підтвердив, що до кінця серпня 2010 року всі військові операції в Іраку будуть згорнуті, а велика частина американських військ виведена "як і обіцялося, за розкладом". Цю заяву Обама зробив, виступаючи перед ветеранами в Атланті, штат Джорджія, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Washington Post.

Глава Білого дому зазначив, що з цієї миті основне навантаження перейде від американських солдатів до дипломатів. У Іраку залишиться 50 тисяч американських військових, проте вони в першу чергу займатимуться навчанням співробітників місцевих органів правопорядку, здійсненням антитерористичних операцій і підтримкою американських дипломатів.

"Мусимо визнати, що кінця американським жертвам в Іраку поки не видно, - заявив Обама. - Але треба чітко розуміти - відтепер військові операції поступляться місцем мирній дипломатичній діяльності".