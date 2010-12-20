Європа буде вимушена вести діалог з Мінськом, попри результат виборів?

Незважаючи на «недемократичність» проведення президентських виборів у Білорусі, європейські країни будуть вимушені продовжувати діалог з Мінськом, пише Focus.

«Серйозний дефіцит демократії, що мав місце при проведенні цих виборів, відразу впадає в очі», – цитує німецьке видання одного з депутатів бундестагу від Партії зелених.

Проте для того, щоб добитися проведення реформ в білоруському суспільстві, Заходу доведеться продовжувати взаємодію з правлячою владою. Один з прикладів галузей, які підлягають реформуванню – судова система: Білорусь залишається останньою європейською країною, в якій не прийнята заборона на смертну кару.

Крім того, Білорусь – найважливіший посередник при транзиті російського газу до Європи, нагадує видання.

Газета.ру