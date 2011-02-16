Україна не приєдналася до заяви Вишеградської четвірки щодо Білорусі

Україна не приєдналася до заяви по Білорусі у зв`язку з «процедурними питаннями» учасників саміту, присвяченого 20-річчю Вишеградської групи, який проходить сьогодні в Братиславі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Братиславі прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ну, скажімо так, що такі документи відпрацьовуються не за п`ять хвилин. Україна отримала текст цієї угоди сьогодні вранці. Такі документи проходять певну процедуру розгляду», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що для подібного роду документів існує певний порядок розгляду перед підписанням. «Тому говоритимемо, що в даній ситуації чисто процедурні моменти зіграли свою роль», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що для України Білорусь є країною, з якою існує спільний кордон. «Те, що відбувається в Білорусі, не може нас не турбувати. І ось цю стурбованість, і враховуючи оцінки, які зараз висловлюються європейськими країнами, у нас є можливість донести до керівництва Білорусі іншими методами, що ми, до речі кажучи, й робимо», - сказав М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що під час саміту висловив цю позицію главам урядів шести країн. За словами прем`єр-міністра, ця позиція була прийнята з розумінням.

Про заяву шести країн - Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Австрії та Німеччини, - в якій засуджуються дії Білорусі проти опозиції, повідомила прем`єр-міністр Словаччини Івета РАДІЧЕВА.

За її словами, відповідну заяву було прийнято під час ювілейного саміту Вишеградської четвірки.

«Ми прийняли заяву прем`єр-міністрів Австрії, Чеської Республіки, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини з білоруського питання. Ми дійсно обурюємося тим, як порушуються права людини в цій країні. Ми звертаємося до уряду з проханням звільнити всіх політичних в’язнів і зупинити політичні репресії», - сказала І.РАДІЧЕВА. Вона зазначила, що підписанти заяви стурбовані ситуацією в Білорусі з дотриманням прав людини і преси. Вона відзначила, що «необхідно, щоб у Білорусі не порушувалися права громадянина Білорусі». У заяві також звертається увага уряду Білорусі на необхідність прийняти дієві закони, які забезпечили б проведення демократичних виборів. «Необхідно, щоб були прийняті ті демократичні закони, які захищають демократію та принципи правової держави», - сказала І.РАДІЧЕВА, підкресливши, що країни, які підписали заяву, стежитимуть за ситуацією в Білорусі.