Чому українці не хочуть повертатися з Лівії

Речник МЗС України Олег Волошин у неділю повідомив пресі про "непоодинокі факти відмов від евакуації, доволі часто у грубій формі". Він висловив своє здивування з цього приводу та закликав співгромадян не недооцінювати ризиків.

Речник МЗС визнав, що є проблеми з організацією переїзду громадян України до столиці Лівії Тріполі, де на них чекає літак, адже українці розпорошені по різних містах держави. Він також зазначив, що неможливо вивозити великі обсяги багажу українців, пояснивши це "фізичними складнощами з тим, щоб організувати прохід людей через аеропорт, заповнений тисячами біженців".

Директор Центру близькосхідних досліджень Валерій Семиволос в інтерв`ю Deutsche Welleпояснив непоодинокі відмови українців від евакуації частково тим, що їхніх шлях до аеропорта у Тріполі, де на них чекають українські літаки, є дуже небезпечним. Очевидно, що ті, хто відмовляються від евакуації, відчувають, що їм буде безпечніше пересидіти неспокійні часи на місцях, аніж тікати через палаючі повстанням лівійські райони.

Ще одним чинником відмови від евакуації українців експерт вважає економічні причини: "Люди щось заробляли, люди щось там мають. А в умовах такої швидкої евакуації все, що вони заробили, все що мають, вони змушені будуть кинути. Багато хто просто не готовий до такого кроку".

Таку думку поділяє також президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов: "Чимало наших спеціалістів виїхало за кордон, щоб отримати роботу у сфері нафтовидобутку. Вони абсолютно незатребуваі в Україні. Тому для людей, які працюють у нафтовій галузі в Лівії, повернутися в Україну – це просто приректи себе на вимирання".