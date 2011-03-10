Прихильники Каддафі імітували розстріл журналістів Бі-бі-сі

Співробітники сил безпеки, лояльних Муамару Каддафі, затримали трьох журналістів британської телерадіокорпорації Бі-бі-сі, били їх і імітували їх розстріл, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на журналістів.

Троє чоловіків були затримані в понеділок в місті Ез-Завія на заході Лівія, пробули в ув`язненні 21 година, після чого були відпущені і змогли залишити країну.

"Я побачив одягненого в цивільне з пістолетом-кулеметом, який він приставляв по черзі до наших ший... Потім він підійшов до мене, приставив пістолет-кулемет до шиї і двічі натис на курок, кулі просвистали біля мого вуха", - розповідає один з журналістів Кріс Кобб-Сміт (Chris Cobb-Smith), зазначаючи, що "солдати при цьому лише сміялися". Найжорстокіше з усіх трьох лівійці поводилися з вихідцем з Палестини Ферасом Кіллані (Feras Killani), повідомили журналісти. Третій член команди Гоктай Коралтан (Goktay Koraltan) згадує, що був упевнений, що от-от помре.

Бої в місті Ез-Завії за 40 км від лівійської столиці Тріполі не припиняються вже кілька днів, нагадує РІА "Новости". За повідомленнями інформаційних агентств, місто впродовж середи двічі переходило з рук в руки. За добу жертвами збройних зіткнень в Ез-Завії стали не менше 40 осіб. Також у боях за контроль над містом були вбиті кілька високих офіцерів, вірних Каддафі, зокрема полковник і генерал. У середу там припинив роботу великий нафтопереробний завод.