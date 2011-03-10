Родича Президента Афганістану помилково вбили солдати НАТО

Двоюрідний дядько Президента Афганістану Хаджі Яр Мохаммад Карзай убитий помилково солдатами НАТО в родовому селі Карз повіту Данд південної афганської провінції Кандагар.

Про це повідомив РІА «Новости» по телефону глава провінційної ради Кандагара, зведений брат Президента Ахмад Валі КАРЗАЙ.

За його словами, "Яр Мохаммад загинув під час витіснення талібів іноземними військовими в село Карз, він був убитий у себе вдома з вогнепальної зброї". З цього села походить племінний клан Карзаїв, які належать до пуштунського племені «поползай».

Прес-секретар губернатора Кандагара Залмай АЙЮБІ підтвердив загибель родича Президента, проте відмовився повідомити подробиці події.

За даними співбесідника агентства, в місті Кандагар зараз відбуваються відразу три демонстрації протесту проти вбивства натовцями мирних громадян і родича Президента.

Кілька днів тому глава Пентагону Роберт ГЕЙТС, який відвідував Афганістан, і командуючий силами НАТО генерал Девід ПЕТРЕУС публічно вибачились перед Президентом Афганістану Хамідом КАРЗАЄМ за вбивство мирних жителів у провінції Кунар і запевнили главу держави, що подібне не повториться.

Х.КАРЗАЙ у відповідь заявив, що "одних вибачень замало і вони більше прийматися не будуть". Президент зажадав міжнародних гарантій припинення вбивств мирних жителів в Афганістані.