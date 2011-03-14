У Японії кількість загиблих і зниклих без вісти перевищує 4,5 тисяч

Кількість загиблих і зниклих без вісти в результаті землетрусу і цунамі в Японії перевищує 4,5 тис. осіб.

Як передає РІА «Новости», у понеділок на узбережжі півострова Осіка в префектурі Міяги були виявлені тіла тисячі осіб. На узбережжі поблизу міста Мінамі-Санріку тієї ж префектури до понеділка були виявлені тіла ще тисячі осіб. У місті Мінамі-Санріку, як і раніше, не вдається встановити зв`язок з 10 тисячами жителів, це більш як половина населення містечка. Ці люди не включені в офіційні зведення зниклих без вісти. Вони значаться як "люди, з якими не встановлено зв`язок" або як "люди, чию безпеку не вдалося підтвердити". У префектурі Івате не вдається підтвердити безпеку 8 тис. осіб.

За даними Міністерства туризму, не підтверджена безпека і 2,5 тис. туристів, які знаходилися в зоні лиха під час землетрусу і цунамі. Число евакуйованих становить 450 тис. осіб.

У зоні лиха на північному сході країни серйозний брак води, продуктів, бензину. Глава поліції Міяги Набуто ТАКЕУТІ раніше повідомляв, що число загиблих від землетрусу і цунамі тільки в Міяги може досягти 10 тис. осіб.

Землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометрів на північний схід від Токіо. Незабаром в тому ж районі сталося ще декілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0.