У Болгарії затримали двох українських миротворців

У Болгарії затримано двох українських миротворців за контрабанду цигарок.

Про це повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Зокрема, за його даними, 1 квітня на прикордонному КПП «Гюешево» македонсько-болгарського кордону під час прикордонно-митної перевірки автомобіля з емблемою «KFOR», в якому перебували двоє українських миротворців, було знайдено 5 тис. пачок цигарок без акцизних марок. Українці затримані прикордонною поліцією Болгарії. За фактом порушено кримінальну справу.

2 квітня українців відвідав у камері тимчасового утримання співробітник Посольства України в Болгарії. За словами дипломата, умови утримання українських громадян нормальні, скарг немає. «Українці забезпечені адвокатами. На даний момент ведуться слідчі дії, стан їх здоров’я задовільний», - сказав О.ДИКУСАРОВ.