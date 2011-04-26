Екс-бібліотекар: що робити з возами русофобської літератури?

Колишній головний бібліотекар Бібліотеки української літератури (БУЛ) у Москві Сергій СОКУРОВ (у 2007-2010 роках) пропонує переформатувати її в Бібліотеку літератури країн СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Там у бібліотеці – 600 кв. м. Місця багато й можна починати створювати Бібліотеку літератури народів СНД, а Бібліотеку української літератури залишити ядром» - сказав він.

За словами С.СОКУРОВА, під час його роботи в бібліотеці зберігалося близько 200 русофобських видань.

«Що робити з возами русофобської, людиноненависницької літератури в бібліотеці? Будь-яка книга повинна бути в бібліотеці, в доступному користуванні. Ворогів Росії треба знати в обличчя й глибше...», - вважає він.

Водночас С.СОКУРОВ заявив: «Якби моя воля, я б зібрав цю літературу в окремому приміщенні, поставив стіл для читачів, а над дверима сховища написав: увага, отрута».

На прес-конференції С.СОКУРОВ презентував книги, які він вважає русофобськими, зокрема зі штампами БУЛ. При цьому він не зміг пояснити звідки у нього ці книги, обмежившись словами: «Дещо прилипнуло до рук».

Більшість представлених книг присвячені Голодомору, діяльності ОУН-УПА, періоду Помаранчевої революції. Зокрема, були представлені збірка документів Академії наук України «Упокорення Голодом» 1993 року видання, а також видання «Московська експансія й Переяславська Рада», видання «Голодомор 33-го й Західна Україна», «Українська революція 2004» та багато інших.