Мільйонам жителів Нігера загрожує голод

02:48, 07 травня 2011
Світ
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Потрібні 150 мільйонів 

Влада Нігера заявила, що через посуху і нашестя комах майже 3 мільйони жителів країни можуть зіткнутися з серйозним браком продовольства, повідомляє Бі-бі-сі.

Ситуація загострюється і тим, що до Нігера прибула велика кількість біженців з Лівії і Кот-д`Івуару.

Уряд Нігера оголосив, що для розв`язання продовольчої кризи йому потрібне додаткове фінансування у розмірі 150 млн. доларів.

 

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