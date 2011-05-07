Мільйонам жителів Нігера загрожує голод
02:48, 07 травня 2011Світ
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Потрібні 150 мільйонів
Влада Нігера заявила, що через посуху і нашестя комах майже 3 мільйони жителів країни можуть зіткнутися з серйозним браком продовольства, повідомляє Бі-бі-сі.
Ситуація загострюється і тим, що до Нігера прибула велика кількість біженців з Лівії і Кот-д`Івуару.
Уряд Нігера оголосив, що для розв`язання продовольчої кризи йому потрібне додаткове фінансування у розмірі 150 млн. доларів.
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