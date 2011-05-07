Мільйонам жителів Нігера загрожує голод

Влада Нігера заявила, що через посуху і нашестя комах майже 3 мільйони жителів країни можуть зіткнутися з серйозним браком продовольства, повідомляє Бі-бі-сі.

Ситуація загострюється і тим, що до Нігера прибула велика кількість біженців з Лівії і Кот-д`Івуару.

Уряд Нігера оголосив, що для розв`язання продовольчої кризи йому потрібне додаткове фінансування у розмірі 150 млн. доларів.