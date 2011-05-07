Уряд ФРН підготував план відмови від АЕС

Уряд Німеччини розробив поетапний план відмови від атомної енергетики, повідомляє Spiegel з посиланням на свої джерела. Відповідно до нього, сім найстарыших німецьких АЕС, робота яких була зупинена на три місяці в березні, після цього терміну так і не будуть повернені в експлуатацію.

Разом з цими сімома АЕС, збудованими до 1980 року, буде остаточно виведена з експлуатації атомна електростанція "Крюммель", яка була тимчасово закрита ще в 2009 році через неполадки. Інші 9 з 17 німецьких АЕС будуть закриті в три етапи по три АЕС. Паралельно в експлуатацію вводитимуться 9 газових електростанцій.

Для швидшої відмови від атомної енергетики міністр довкілля Норберт Реттген (Norbert Rottgen) має намір внести поправки до законодавства, відповідно до яких енергетичні концерни позбавлятимуть прав власності на АЕС через 27 років з початку їх експлуатації. Це дасть змогу владі в найближчі роки зупинити роботу не тільки старих, а й нових німецьких АЕС.

Конкретні терміни остаточної відмови від атомної енергетики поки невідомі. Проте представники баварської ХСС, яка входить до коаліційного уряду Ангели Меркель, розраховують, за даними Spiegel, заглушити реактори всіх 17 німецьких АЕС до 2020 або 2022 року. Представники німецьких енергетичних концернів дали зрозуміти, що не погодяться на утиск їх прав власності на АЕС і подадуть до суду.

Задля прискорення відмови від атомної енергетики і переходу на поновлювані джерела електроенергії міністерство довкілля на чолі з Норбертом Реттгеном має намір надати додаткові фінансові пільги виробникам "зеленої" електроенергії, щоб збільшити її частку до 2020 року вдвічі: з 17 до 35 відсотків від загального об`єму виробленої електроенергії.

Раніше, нагадує Лента.ру, уряд Ангели Меркель, навпаки, мав намір продовжити терміни експлуатації 17 німецьких АЕС. Зокрема, кабінет відмовився від прийнятого ще урядом Герхарда Шредера закону, відповідно до якого остання АЕС мала бути закрита в 2022 році. Натомість терміни роботи АЕС були продовжені в середньому на 11 років до 2035 року. Проте після аварії на японській АЕС "Фукусіма" Ангела Меркель наклала мораторій на продовження термінів роботи АЕС і пообіцяла розробити нову енергетичну концепцію.