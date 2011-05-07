Авіакатастрофа в Індонезії: загинули щонайменше 25 людей

Командування Військово-морських сил Індонезії повідомило, що ніхто з 25 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту пасажирського літака Xian MA60, який зазнав аварії в суботу, не вижив, повідомляє РІА Новости.

Літак Xian MA60 китайського виробництва, який належав індонезійській авіакомпанії Merpati, впав у море під час заходу на посадку на сході Індонезії. Літак здійснював рейс між містами Каймана і Соронг у провінції Західне Папуа. Літак вибухнув після падіння в море. За іншими даними, на борту перебували 27 осіб.

"Це сталося приблизно за 500 метрів від злітно-посадочної смуги... На місце події вже прибули човни рибалок і пошуково-рятувальні команди", - заявив новинному інтернет-порталу Detik.com офіційний представник міністерства транспорту Індонезії Бамбанг ЕРВАН.

Причини катастрофи поки що незрозумілі, проте відомо, що погода в районі аварії була поганою.

Майже рік тому близько 20 пасажирів постраждали, коли авіалайнер Boeing 737-300 із 103 пасажирами на борту тієї ж авіакомпанії Merpati зійшов з посадочної смуги і впав у річку під час приземлення під проливним дощем в аеропорту міста Манокварі, також розташованого в провінції Західне Папуа. При цьому літак виявився у річці і розколовся на дві частини, проте всі пасажири залишилися живими.