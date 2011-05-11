Налякані жителі Риму відмовилися виходити на роботу

Сьогодні сотні тисяч жителів Рима, налякані напророченим 30 років тому руйнівним землетрусом, відмовилися виходити на роботу.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Guardian, також близько 20% школярів вирішили залишитися вдома.

Потужний землетрус, здатний стерти з лиця землі Рим, був передбачений сейсмологом-самоучкою Рафаелем Бенданді понад 30 років тому.

Як зазначає Guardian, італійці дослухаються до прогнозів Р.Бенданді, оскільки деякі його прогнози справді збулися: приміром, землетрус в області Фріулі-Венеція-Джулія в 1976 році.

При цьому представники фонду сейсмолога стверджують, що в його роботах взагалі немає ніяких прогнозів про землетрус, який мав статися 11 травня в Римі.