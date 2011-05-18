В Євросоюзі можуть заборонити поліетиленові пакети

У Європейському Союзі обговорять можливість заборони поліетиленових пакетів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні Єврокомісія відкрила публічні консультації на тему скорочення використання пакетів.

Серед запропонованих заходів – введення нових податків або повна загальноєвропейська заборона на поліетиленові пакети.

«50 років тому одноразове використання целофанових пакетів було практично справою небаченою, зараз же ми використовуємо їх лише кілька хвилин і забруднюємо природу на десятки років», - заявив комісар ЄС з питань охорони навколишнього середовища Янеш ПОТОЧНИК.

Єврокомісія збиратиме пропозиції до серпня 2011 року, після чого підготує свої пропозиції.

За оцінками Єврокомісії, щорічно середній європеєць використовує близько 500 целофанових пакетів, при цьому велику частину з них – лише один раз.

Загальний обсяг виробництва пластикових пакетів в Європі в 2008 році досяг 3,4 млн. тонн, що відповідає вазі 2 млн. пасажирських автомобілів.