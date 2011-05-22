УЄП організувала Шевченківське вече в Празі

Сьогодні у Празі відбулося віче з нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка, яке організувала «Українська європейська перспектива» (УЄП) та інші громадські організації українців у Чехії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УЄП, його учасники закликали владу України «йти Шевченківськими заповітами» та єднати українців навколо ідеї формування вільної, европейської та соборної держави.