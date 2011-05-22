УЄП організувала Шевченківське вече в Празі
22:27, 22 травня 2011Світ
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Довкола якої ідеї об`єднуватися
Сьогодні у Празі відбулося віче з нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка, яке організувала «Українська європейська перспектива» (УЄП) та інші громадські організації українців у Чехії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УЄП, його учасники закликали владу України «йти Шевченківськими заповітами» та єднати українців навколо ідеї формування вільної, европейської та соборної держави.
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