Правляча партія програла вибори в Іспанії

В Іспанії на регіональних і муніципальних виборах перемогу отримала опозиційна консервативна Народна партія. За попередніми результатами виборів, за неї проголосували більше 37 відсотків виборців, повідомляє Радіо Свобода.

Правляча Соціалістична партія, яку звинувачують в неспроможності подолати економічну кризу і безробіття, одержала приблизно 28 відсотків голосів.

Як зазначають спостерігачі, Народна партія має шанс добитися високих результатів на загальних виборах, які пройдуть в країні в 2012 році.

У переддень виборів у багатьох містах Іспанії пройшли акції протесту проти безробіття, в яких взяли участь тисячі людей.