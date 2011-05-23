Правляча партія програла вибори в Іспанії
03:07, 23 травня 2011Світ
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Соціалістам закидають за високе безробіття
В Іспанії на регіональних і муніципальних виборах перемогу отримала опозиційна консервативна Народна партія. За попередніми результатами виборів, за неї проголосували більше 37 відсотків виборців, повідомляє Радіо Свобода.
Правляча Соціалістична партія, яку звинувачують в неспроможності подолати економічну кризу і безробіття, одержала приблизно 28 відсотків голосів.
Як зазначають спостерігачі, Народна партія має шанс добитися високих результатів на загальних виборах, які пройдуть в країні в 2012 році.
У переддень виборів у багатьох містах Іспанії пройшли акції протесту проти безробіття, в яких взяли участь тисячі людей.
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