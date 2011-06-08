Афганці з малолітними дітьми нелегально перейшли з України в Польщу

Польські прикордонники минулої неділі виявили в прикордонній з Україною зоні афганську сім’ю з двох дорослих та п’яти малолітніх дітей, які нелегально перетнули українсько-польський кордон.

Як повідомила УНІАН прес-служба Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі, наймолодша дитина мала лише 2 роки, найстарша - 9.

Представник Бещадського відділу Анна МІХАЛЯК назвала дуже рідкісними випадки, коли люди намагаються нелегально перетнути кордон з такими малими дітьми, зауваживши, що одна із таких спроб кілька років тому закінчилася трагедією.

Вона нагадала, що йдеться про трьох чеченських дітей, які загинули від переохолодження у польських горах в прикордонній з Україною зоні у вересні 2007 році (вони нелегально перетнути кордон разом з матір’ю та ще одною малою дитиною, які вижили – УНІАН).

За даними польських прикордонників, афганські діти та їх батьки, які перебували у горах кілька днів, були дуже виснажені та потребували лікарської допомоги.

А.МІХАЛЯК сказала, що усі затримані зараз перебувають у лікарні, де пробудуть щонайменше до п’ятниці після чого буде вирішуватися питання про їх передачу українським службам в рамках договору про реадмісію.

Співрозмовник УНІАН сказала, що прикордонники через ненайкращий стан затриманих поки не з’ясували обставини та цілі нелегального перетину кордону, зауваживши, що сім’я має право попросити притулку у Польщі.

„Швидше за все з української сторони хтось провів їх до кордону та показав куди йти (до Польщі)”, - сказала представник польської прикордонної служби.

За даними польських прикордонників, яким вдалося встановити особи затриманих, батькові дітей 38 років, а матері 26.

А.МІХАЛЯК також відзначила, що польські прикордонники після приєднання Польщі до Шенгенської зони наприкінці 2007 року фіксують майже на третину менше випадків спроб нелегального перетину польсько-українського кордону. Серед іншого це результат доброї співпраці польських прикордонників з колегами з України.