Євросоюз знижує ціни на мобільний зв'язок у роумінгу
З 1 липня в Євросоюзі відбудеться чергове зниження цін на мобільний зв`язок у роумінгу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Джонатан ТОДД.
За його словами, максимальні ціни на здійснення дзвінка в роумінгу знизяться з 39 до 35 центів за хвилину, максимальні ціни на отримання дзвінка в роумінгу – з 15 до 11 центів за хвилину.
Дж.ТОДД відзначив, що ці максимальні ціни діятимуть до кінця червня 2012 року.
Разом з тим, представник Єврокомісії повідомив про намір комісії представити наступного тижня новий проект законодавства у цій сфері, спрямований на розвиток конкуренції.
«На сьогодні оператори ринку не пропонують цін нижчих за верхню межу. Тому ми запропонуємо нове законодавство, яке буде спрямоване на боротьбу з браком конкуренції на ринку роумінгу», - сказав Дж.ТОДД.
Він нагадав, що метою Єврокомісії є зниження до нуля різниці між цінами на дзвінки з мобільних всередині країн-членів ЄС і цінами на дзвінки в роумінгу в ЄС до 2015 року.