Москва дасть Мінську світло до Дня незалежності Білорусі?

Росія сьогодні планує відновити постачання електроенергії до Білорусі.

Як передає РІА «Новости», про це заявив офіційний представник компанії «Інтер РАТ».

Раніше прес-служба Кремля повідомила, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив відновити постачання електроенергії до Білорусі.

Сьогодні в ході телефонної розмови віце-прем`єр Ігор СЄЧИН доповів Президентові РФ, що Білорусь виконала свої зобов`язання щодо оплати електроенергії.

«З урахуванням виконання Мінськом фінансових зобов`язань Президент дав вказівку відновити подачу електроенергії білоруській стороні згідно з існуючими угодами», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Інтер РАТ ЄЕС" 9 червня обмежувала постачання електроенергії до країни через наявність у Білорусі боргу. Заборгованість тоді становила 1,5 млрд. російських рублів. Спочатку повне припинення постачань, якщо борг не буде погашений, планувалося на 22 червня, але потім було прийнято рішення перенести його на 27 червня.

Проте 13 червня постачання було повністю відновлено, а 15 червня "Біленерго" переказало перший транш платежу із заборгованості у розмірі 600 млн. російських рублів (борг за березень).

Борг виник через те, що в Білорусі вже декілька місяців неможливо купити валюту на біржі.

29 червня Росія повністю припинила постачання електроенергії до Білорусі, мотивуючи це відсутністю чергового платежу за боргом, і випустила викривальний фільм «Білоруське диво».

Частка російської електроенергії становить 12% у балансі добового енергоспоживання країни.

У 2011 році Білорусь має намір імпортувати з Росії 3 мільярди кВт. годин електроенергії за контрактом з "Інтер РАТ".

ВАТ "Інтер РАТ ЄЕС" - російська електроенергетична компанія, яка контролює низку генеруючих і розподільчих енергетичних активів в РФ і за кордоном. Сумарна встановлена потужність електростанцій компанії становить близько 28 ГВт.

*** Завтра в Білорусі відзначатимуть День незалежності.