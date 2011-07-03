Папа Римський каже, що голод і злидні у світі є наслідками егоїзму

Джерелом злиднів і голоду в світі стали фінансові операції, засновані на егоїстичному ставленні до життя, заявив Папа Римський Бенедикт XVI на конференції Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), яка пройшла в Римі

"Злидні, низький рівень розвитку і голод є результатом егоїстичного відношення до життя, яке, виходячи із серця людини, проявляє себе і в соціальних відносинах і в економічній сфері", - сказав понтифік.

За його словами, ми не можемо забути про те, що їжа стала предметом махінацій і що вона "пов'язана з рухами на фінансовому ринку, якому бракує чітких правил і моральних принципів і який переслідує лише вигоду"

Папа Римський також закликав учасників конференції вжити заходів, що сприяють обмеженню спекуляцій на ринку цін на їжу.

Глава католицької церкви виступає з закликами посилити регулювання економіки в ім'я бідних вже не вперше. Так, в 2009 році під час кризи глава католицької церкви закликав держави до перерозподілу власності на користь бідних. На думку Бенедикта XVI, "існує гостра необхідність в особливому політичному органі влади для регулювання питань світової економіки".

ТСН