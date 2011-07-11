В автокатастрофі у Бангладеш загинули не менш як 40 школярів

В автокатастрофі на південному сході Бангладеш сьогодні загинули не менш як 40 школярів.

Як повідомляє радіо «Свобода», у кузові вантажного автомобіля перебувало близько 60 дітей віком від 8 до 12 років. За свідченнями очевидців, діти, які поверталися додому після спортивних змагань, співали і танцювали, коли вантажівка зірвалася з розмитої грунтової дороги і впала у канал.