Адвокат: екс-президент Єгипта в комі

Колишній президент Єгипту 83-річний Хосні Мубарак впав у кому, повідомляє Reuters з посиланням на його адвоката.

"Я був проінформований про несподіване різке погіршення стану здоров`я Хосні Мубарака. Я саме прямую до Шарм-эш-Шейха. Усе, що мені відомо, що президент перебуває в стані повної коми", - наводить слова адвоката Фреда ад-Діба РІА "Новини".

Зі свого боку медики заперечують, що 83-річний екс-президент впав у кому, повідомляє AFP з посиланням на державне телебачення. Із спростуванням слів адвоката виступив головний лікар лікарні, де перебуває Хосні Мубарак.

Інші подробиці не повідомляються.