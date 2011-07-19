Молдова і Газпром підпишуть новий контракт про транзит

06:11, 19 липня 2011
Світ
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Переговори про умови тривають 

Молдова і ВАТ "Газпром" домовилися підписати новий контракт про транзит російського природного газу строком на 5 років, починаючи з 2012 р., повідомили РосБізнесКонсалтингу в адміністрації російсько-молдавського підприємства АТ "Молдовагаз".

Переговори про умови нового контракту будуть продовжені. Документ намічено підписати до кінця ц. р.

На переговорах сторони домовилися синхронізувати термін нового контракту на транзит з терміном нового контракту на постачання газу до Молдови, який також становитиме 5 років.

Тариф за транзит російського природного газу через територію Молдови в європейські країни з 1 січня 2011 р. був збільшений з 2,5 до 3 дол. за 1 тис. куб. м газу на 100 км. Попередній тариф в 2,5 дол. діяв впродовж останніх 14 років.

Молдавська сторона виступає за подальше збільшення транзитної ставки, враховуючи, що плата від російської сторони не покриває всі фактичні витрати із забезпечення його транзиту.

 

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