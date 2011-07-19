В ЄЦБ заговорили про вибірковий дефолт для Греції

Розв’язання грецької боргової кризи може включати "вибірковий дефолт", не загрожуючи серйозними наслідками, сказав голова австрійського Центробанку Евальд НОВОТНИ, вперше даючи зрозуміти, що жорстка позиція Європейського центрального банку з цього питання дала тріщину, повідомляє Reuters.

Е.НОВОТНИ заявив, що повний дефолт матиме "серйозні наслідки" для Греції та здатності ЄЦБ приймати її борг як заставу. Але він відзначив, що вибірковий дефолт може спрацювати.

"Існує... повний комплекс варіантів і визначень - від очевидного дефолту до вибіркового дефолту, до кредитної події тощо, - сказав він у вівторок. - Це дійсно необхідно вивчити найсерйознішим чином. Є деякі пропозиції, що стосуються дуже короткострокового вибіркового дефолту, які не матимуть негативних наслідків".