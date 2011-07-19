Назарбаєв госпіталізований у Німеччині

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв госпіталізований до однієї з клінік Німеччини, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Про причини госпіталізації не повідомляється, відомо лише, що 71-річний Н.Назарбаєв перебуває в медичному центрі університету Гамбург-Еппендорф.

У свою чергу в прес-службі казахстанського президента зазначили, що Н.Назарбаєв з 11 липня перебуває в короткостроковій відпустці. При цьому про місце перебування президента і про дату виходу з відпустки в прес-службі не знають.

Н.Назарбаєв є беззмінним лідером Казахстану більше 20 років.