Експерт: зоні євро загрожує розпад, час орієнтуватись на Китай

Технічного дефолту боргових зобов`язань США, найімовірніше, уникнуть, а ось зону євро може чекати розпад у найближчі роки. Так прокоментував УНІАН ситуацію на світових ринках завідувач відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

"Америку підтримає статус долара як резервної валюти, а також Народний банк Китаю, котрий і продовжить купувати борги країни в свої резерви з метою підтримки свого найбільшого ринку збуту", - зазначив він.

Водночас, за словами експерта, відмінність США від єврозони полягає різною мірою мобільності робочої сили, що й впливало на динаміку продуктивності в обох країнах – у США, на відміну від зони країн євро, вона підвищувалася. Крім того, за словами С.КУЛЬПІНСЬКОГО, в єврозоні не був розроблений механізм порятунку одних країн від дефолту їх сусідами по єврозоні, і тому вже більше року не були вжиті конкретні заходи щодо порятунку Греції чи Ірландії, до яких тепер, за словами експерта, "додався шум з приводу Італії".

Натомість, США, за словами С.КУЛЬПІНСЬКОГО, ввели відносно ефективні фіскальні заходи, що передбачають зниження витрат і підвищення податків у пропорції приблизно 85% до 15%. При цьому експерт зазначив, що такі заходи неможливо здійснити для всієї єврозони.

В цілому, зазначає С.КУЛЬПІНСЬКИЙ, нинішні побоювання щодо дефолту, як США, так і єврозони, "спекулятивні, але не безпідставні відносно єврозони". У будь-якому разі, за словами експерта, у найближчий рік ринки акцій будуть тільки стагнувати, а інвестиції йтимуть переважно з країн Азії.

Для України настав час пошуку інвестицій з нових ринків Азії, що розвивалися, і насамперед з Китаю, але це буде не банківський сектор і не ринок акцій, зауважив експерт.

"Для інвестицій з єврозони і країн США час для України завершився ще в 2008 році, і цікавою для інвесторів наша країна може стати тільки після скасування мораторію на продаж землі", - додав експерт.