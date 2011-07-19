США і Грузія проводять військові навчання поблизу Тбілісі

На військовій базі "Вазіані" поблизу Тбілісі почалися спільні грузино-американські військові навчання "Agile Spirit", повідомляє Бі-бі-сі. Вони триватимуть два тижні.

У маневрах беруть участь 350 американських морських піхотинців, антитерористичний батальйон, що базується в Румунії, і 450 солдатів з 4-ої піхотної бригади сухопутних військ Грузії.

"Метою навчань є поглиблення координації і взаємодії, обмін навичками і можливостями, підвищення ефективності проведення миротворчих операцій і операцій по боротьбі з повстанцями", - заявляє міністерство оборони Грузії.

Навчання "Agile Spirit" входить до програми підготовки грузинських військових для участі в миротворчій місії в Афганістані.