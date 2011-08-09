У Лондоні заборонили футбольні матчі: бракує поліцейських (додане відео)

У Лондоні і ще декількох містах Великобританії тривають масові безлади, підпали і пограбування. Після кількох днів вандалізму у столиці країни акції протести перекинулися на Бірмінгем, Ліверпуль і Брістоль.

У результаті зіткнень з поліцією тільки у британській столиці за останні три доби заарештовано понад 200 осіб.

Прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон перервав відпустку і повернувся до Лондона, де сьогодні проведе надзвичайне засідання керівників правоохоронних органів. Планується обговорити термінові заходи для припинення заворушень.

Поліція наказала футбольним клубам перенести на пізніші терміни матчі, заплановані на найближчі дні, у зв`язку з нестачею поліцейських, які могли б забезпечувати порядок на стадіонах.

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