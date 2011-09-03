Німеччина відмовилася від участі в конференції ООН проти расизму

Німеччина відмовилася в п`ятницю від участі в конференції ООН проти расизму, проведення якої намічено на 22 вересня в Нью-Йорку, повідомляє Газета.Ruіз посиланням на Deutsche Welle.

Офіційний Берлін не виключає, що цей форум може бути «зловмисно використано для антисемітських висловлювань», як це вже відбувалося раніше на аналогічних заходах ООН, заявив міністр закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. Він підкреслив, що таке рішення було ухвалено в результаті «інтенсивного обговорення всередині федерального уряду».

У квітні 2009 року Німеччина бойкотувала антирасистську конференцію ООН у Женеві, наслідуючи приклад США, Австралії та інших держав, що вдалися до цього заходу на знак протесту проти запланованого виступу Президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕДЖАДА, який відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями.

До початку конференції Президент Ірану назвав Ізраїль «прапороносцем расизму», а вже під час виступу на симпозіумі – «найжахливішим і найбільш расистським режимом».

Раніше Центральна рада євреїв у Німеччині та Американський єврейський комітет закликали уряд у Берліні відмовитися, як і два роки тому, від участі ФРН у антирасистській конференції ООН.