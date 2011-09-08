Сім'ї загиблих хокеїстів отримають $85 тисяч компенсації

Сім`ї загиблих у катастрофі літака Як-42 під Ярославлем отримають компенсації в розмірі 2,45 млн. руб. (близько 85 тис. дол.).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив губернатор Ярославської області Сергій ВАХРУКОВ на засіданні з ліквідації наслідків авіакатастрофи.

«Урядом області ухвалено рішення виплатити сім`ям загиблих по 300 тис. руб. По 150 тис. рублів виплатить мерія міста Ярославля, по 2 млн. рублів - авіакомпанія, якій належав літак», - сказав С.ВАХРУКОВ.

Він зазначив, що зараз головне завдання - завершити підйом тіл і робота з родичами.

За словами губернатора, йде опізнання, з сім`ями загиблих працюють психологи.

«Спеціально створена комісія займається організацією поховання й відправкою тіл. Уряд області визначив декілька місць, в яких можна поховати загиблих хокеїстів, і куди можуть приходити ярославці, щоб вшанувати їхню пам`ять. Але рішення про місця поховання, природно, прийматимуть родичі», - зазначив С.ВАХРУКОВ.

Керівництво ХК «Локомотив» також надає підтримку сім`ям загиблих, допомагає їм із організацією поховання.

Крім того, у зв`язку з авіакатастрофою з 9 по 11 вересня в Ярославській області оголошено жалобу. Буде скасовано розважальні заходи.

Як повідомляв УНІАН, літак Як-42 розбився напередодні ввечері під Ярославлем. На борту повітряного судна перебувала хокейна команда «Локомотив» (Ярославль). Члени «Локомотива» летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

Із 45 осіб двоє – член екіпажу Олександр СІЗОВ і хокеїст Олександр ГАЛІМОВ – вижили, проте перебувають у важкому стані.