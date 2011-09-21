ЄС зацікавлений в економічно сильній і незалежній Білорусі

Незважаючи на існуючі труднощі, Євросоюз не відмовляється від співпраці з Білоруссю і хоче бачити економічно сильну і незалежну Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявила голова представництва Євросоюзу в Білорусі Майра МОРА.

"Ми пропонуємо розвивати наші відносини з Білоруссю як і з іншими європейськими партнерами. Але Білорусь має зробити рішучі кроки по приватизації і відкрити економіку, що дозволило б подолати наслідки економічної кризи і залучити нові технології", - сказала глава представництва ЄС.

М.МОРА також відзначила зацікавленість Євросоюзу в участі Білорусі у проектах із охорони навколишнього середовища, розвитку енергетики, вищої освіти, регіонального розвитку. На даний час Білорусь бере участь у трьох програмах ЄС з транскордонної співпраці, серед них - проекти по боротьбі з незаконною міграцією, торгівлею людьми.

За її словами, ЄС зацікавлений у тому, щоб у нормальному режимі, без перешкод здійснювався транзит енергії.

Дипломат вважає, що пріоритетом у відносинах Білорусі й ЄС може стати вирішення чорнобильських проблем і підтримка постраждалих регіонів.

Голова представництва ЄС також підкреслила, що Євросоюз готовий відкрити нову сторінку у відносинах з Білоруссю, але це пов`язано із виконанням низки умов. Майбутні парламентські вибори у Білорусі будуть в цьому плані показовими. При цьому М.МОРА зазначила, що питання економічної допомоги Білорусі та звільнення політв`язнів жодним чином не пов`язані.

"Повернення до нормального діалогу Білорусі й ЄС може відбуватися з одночасним обговоренням проблем, з якими стикається Білорусь", - резюмувала голова представництва ЄС.

Довідка УНІАН. Напередодні М.МОРА вручила вірчі грамоти Президенту Білорусі Олександрові ЛУКАШЕНКУ як голови представництва. Вона є першим повноцінним послом ЄС у Білорусі.