З Лівії втікли 300 тисяч іноземних працівників

А решта - хочуть втікти

Міжнароднаорганізаціяз міграціїзаявляє,що кількість іноземнихробітників уЛівії, які бажаютьзалишити країну, продовжуєзростати,повідомляєБі-бі-сі.



Засловамипредставників організації, громадяниіншихафриканськихдержав непочуваютьсяв безпецінатериторіїЛівії,хочаформальнобойовідіїзакінчилися.



Багато хто знихзазнаютьутисківз боку новоївлади,оскільки їхпідозрюють у тому,щовони під часконфлікту булинабоці Каддафі.



Зтогомоменту,яквЛівіїпочалисяантиурядовівиступи, якіпризвелидо поваленняКаддафі, країнузалишилиблизько 300тисяч трудовихмігрантів.

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