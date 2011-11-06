З Лівії втікли 300 тисяч іноземних працівників

01:38, 06 листопада 2011
Світ
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А решта - хочуть втікти

Міжнароднаорганізаціяз міграціїзаявляє,що кількість іноземнихробітників уЛівії, які бажаютьзалишити країну, продовжуєзростати,повідомляєБі-бі-сі.

Засловамипредставників організації, громадяниіншихафриканськихдержав непочуваютьсяв безпецінатериторіїЛівії,хочаформальнобойовідіїзакінчилися.

Багато хто знихзазнаютьутисківз боку новоївлади,оскільки їхпідозрюють у тому,щовони під часконфлікту булинабоці Каддафі.

Зтогомоменту,яквЛівіїпочалисяантиурядовівиступи, якіпризвелидо поваленняКаддафі, країнузалишилиблизько 300тисяч трудовихмігрантів.

 

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