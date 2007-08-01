Російський державний телеканал спіймали на брехні (фото)

Російський державний телеканал "Россия" спіймали на брехні. Напередодні канал показав своїм глядачам підроблену версію першої шпальти британської газети "Таймс", передає 5 канал.

Зробили це заради нагоди ще раз розкритикувати опального російського підприємця Бориса Березовського. Глядачі програми "Вести" побачили на екрані першу шпальту газети із зображенням Бориса Березовського, тоді як реальний примірник видання, що вийшов того ж дня, мав зовсім іншу першу сторінку.

Після сюжету про звинувачення на адресу Березовського, ведучий новин зазначив, що опального підприємця критикує навіть "Таймс" і продемонстрував примірник газети. Насправді матеріал про Березовського розмістили аж ніяк не на першій шпальті, а в одному з додатків "Таймс". Прес-служба телеканалу "Росія" поки що не прокоментувала цей інцидент.