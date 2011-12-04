Поліція зірвала акцію протесту в Москві: йдуть затримання

У Москві поліція не дозволила провести акцію опозиції під гаслом «Народ проти незаконних виборів».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, співробітники поліції повністю заблокували прохід усіх громадян на Красну площу і Манежну площу, де опозиціонери планували провести несанкціоновану акцію протесту.

Співробітники поліції пояснювали, що вони (площі) закриті з технічних причин. На даний момент затримано кількох осіб, які починали скандувати гасло: «Вибори без опозиції – злочин!».

Зараз співробітники російської поліції, організувавши живий ланцюг, витісняють усіх присутніх з Манежної площі. Триває затримання поодиноких учасників акції.

Акцію висвітлюють численні представники російських та іноземних ЗМІ.

Планувалося, що на Манежній, а потім на Красній площі пройде громадянський схід під гаслом: «Народ проти незаконних виборів». Учасники сходу мали принести невикористані відкріпні посвідчення, бюлетені для голосування, заяви про виключення зі списку виборців – як доказ бойкоту «незаконних» виборів.

Також посилено охорону інших площ у центрі російської столиці.

Зокрема, посилено охороняється Тріумфальна площа, де о 18.00 за московським часом свою акцію проти виборів мають намір провести прихильники незареєстрованої партії «Інша Росія» на чолі з Едуардом ЛІМОНОВИМ.