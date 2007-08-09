Росія примусила Канаду поквапитися з першою військовою базою в Арктиці
Шукати для неї місце поїхав сам прем`єр-міністр
|Стівен Харпер
За словами британських журналістів, поїздка Харпера до Арктики лише побічно пов`язана з недавньою експедицією російських полярників. Поїздка прем`єра Канади, була задумана ще "кілька місяців тому", і міжнародний скандал, спровокований претензіями Росії на володіння Арктикою, "лише прискорив" час прибуття Харпера на місце нової військової бази.
Прес-секретар прем`єра заявив, що у Канади "енергійні плани" щодо Арктики. Сам Харпер вже встиг зазначити, що найближчим часом північний захід Канади захищатимуть шість патрульних кораблів.
2 серпня 2007 року у рамках експедиції, одним із завдань якої було довести, що хребти Менделєєва і Ломоносова є продовженням континентального шельфу Росії, російські батискафи "Мир-1" і "Мир-2" спустилися на дно океану в районі Північного полюса. Експедиція викликали хвилю критики з боку США і Канади.