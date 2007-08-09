Росія примусила Канаду поквапитися з першою військовою базою в Арктиці

Прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер вирушив до Арктики на три дні. Впродовж цієї поїздки Харпер оголосить місце розташування першої канадської арктичної військової бази, повідомляє ВВС News.

За словами британських журналістів, поїздка Харпера до Арктики лише побічно пов`язана з недавньою експедицією російських полярників. Поїздка прем`єра Канади, була задумана ще "кілька місяців тому", і міжнародний скандал, спровокований претензіями Росії на володіння Арктикою, "лише прискорив" час прибуття Харпера на місце нової військової бази.

Прес-секретар прем`єра заявив, що у Канади "енергійні плани" щодо Арктики. Сам Харпер вже встиг зазначити, що найближчим часом північний захід Канади захищатимуть шість патрульних кораблів.

2 серпня 2007 року у рамках експедиції, одним із завдань якої було довести, що хребти Менделєєва і Ломоносова є продовженням континентального шельфу Росії, російські батискафи "Мир-1" і "Мир-2" спустилися на дно океану в районі Північного полюса. Експедиція викликали хвилю критики з боку США і Канади.

Лента.ру