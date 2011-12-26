Офіційний сайт Держдуми перестав відкриватися

Сайт Держдуми в понеділок перестав працювати через збій в електропостачанні, повідомили РІА Новини в апараті нижньої палати парламенту.

Офіційний сайт Держдуми в понеділок перестав відкриватися - для входу на сайт потрібний пароль, хоча інформаційні ресурси державних органів влади повинні бути доступні всім.

"Був збій на думському сервері, був збій живлення. Це чисто технічна проблема, люди працюють. Найближчим часом доступ до сайту буде відновлено", - сказав співробітник апарату.