На виборах президента Придністров'я лідирує екс-спікер
Офіційні результати оголосять сьогодні
Євген ШЕВЧУК перемагає на виборах президента Придністров`я з результатом у 76,4% голосів після опрацювання 100% бюлетенів.
Такі дані повідомили ІТАР-ТАССу його виборчому штабі, грунтуючись на підрахунках спостерігачів з виборчих дільниць.
Його суперника Анатолія КАМІНСЬКОГО підтримали 20,2% виборців.
"Проти всіх" проголосували 3,5%.
У штабі А.КАМІНСЬКОГО підтвердили, що їх кандидат "з великим відставанням програє другий тур виборів ШЕВЧУКУ".
ЦВК Придністров`я оголосить офіційні попередні підсумки голосування сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, другий тур президентських виборів у самопроголошеній Придністровській Молдавській республіці відбувся учора, 25 грудня.
За результатами першого туру виборів колишній голова парламенту Є.ШЕВЧУК набрав 38% голосів, нинішній спікер Анатолій КАМІНСЬКИЙ - близько 26%.
Діючий президент Придністров`я Ігор СМИРНОВ, що керував республікою з 1990 року, набрав 24%, і вибув з перегонів.