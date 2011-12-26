На виборах президента Придністров'я лідирує екс-спікер

Євген ШЕВЧУК перемагає на виборах президента Придністров`я з результатом у 76,4% голосів після опрацювання 100% бюлетенів.

Такі дані повідомили ІТАР-ТАССу його виборчому штабі, грунтуючись на підрахунках спостерігачів з виборчих дільниць.

Його суперника Анатолія КАМІНСЬКОГО підтримали 20,2% виборців.

"Проти всіх" проголосували 3,5%.

У штабі А.КАМІНСЬКОГО підтвердили, що їх кандидат "з великим відставанням програє другий тур виборів ШЕВЧУКУ".

ЦВК Придністров`я оголосить офіційні попередні підсумки голосування сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, другий тур президентських виборів у самопроголошеній Придністровській Молдавській республіці відбувся учора, 25 грудня.

За результатами першого туру виборів колишній голова парламенту Є.ШЕВЧУК набрав 38% голосів, нинішній спікер Анатолій КАМІНСЬКИЙ - близько 26%.

Діючий президент Придністров`я Ігор СМИРНОВ, що керував республікою з 1990 року, набрав 24%, і вибув з перегонів.