Єврокомісія запропонує країнам ЄС збільшити пенсійний вік

12:47, 05 січня 2012
Світ
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Рекомендації не обов’язкові

Офіс комісара ЄС з питань зайнятості Ласло АНДОРА планує підготувати рекомендації щодо збільшення пенсійного віку.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUuobserver з посиланням на польську агенцію PAP.

Згідно з повідомленням, рекомендації будуть оприлюднені у лютому, а їхня головна мета – сприяти подоланню економічних проблем, пов’язаних зі старінням населення.

Рекомендації не матимуть обов’язкового характеру.

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