У Чехії вірять, що ситуація з Тимошенком не вплине на відносини з Києвом

Рішення про надання політичного притулку чоловікові екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО - Олександру ТИМОШЕНКУ - не вплине на двосторонні відносини між Прагою і Києвом.

Про це заявив сьогодні на спеціальній прес-конференції міністр внутрішніх справ Чехії Ян КУБІЦЕ, передає РІА «Новости».

"Сьогоднішнє рішення (про надання притулку О.ТИМОШЕНКУ) є рішенням Міністерства внутрішніх справ, а не Міністерства закордонних справ. Це означає, що таке рішення - внутрішня справа Чехії", - заявив глава чеського МВС, слова якого цитує Чеське інформагентство ЧТК.

Відповідаючи на питання журналістів про те, як відбувалася сама процедура надання статусу біженця, Я.КУБІЦЕ сказав лише, що "заявник одержав цей статус".

Як відзначає ЧТК, О.ТИМОШЕНКО звернувся до чеської влади з проханням надати політичний притулок кілька місяців тому.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 січня, стало відомо, що О.ТИМОШЕНКО, чоловік засудженої на сім років позбавлення волі екс-прем`єра України Ю.ТИМОШЕНКО, попросив політичний притулок у Чехії й одержав його. Соратники Ю.ТИМОШЕНКО пояснили такий крок тиском, що чиниться на екс-прем`єра через її сім`ю.

У січні 2011 року Чехія надала політичний притулок колишньому міністру економіки в уряді Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про завдання матеріальної шкоди державі. Б.ДАНИЛИШИНА було оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.