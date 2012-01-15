Ель-Барадей відмовився йти у президенти
01:28, 15 січня 2012Світ
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Поки в країні немає демократії
Лауреат Нобелівської премії миру, колишній глава МАГАТЕ Мохамед Ель-БАРАДЕЙ заявив, що не братиме участі у виборах президента Єгипту.
Своє рішення він пояснив тим, що правляча Вища військова рада продовжує проводити політику колишнього режиму - "неначе революції і не було", повідомляє радіо «Свобода».
Ель-БАРАДЕЙ підкреслив, що не може балотуватися в президенти, поки в країні немає демократичної системи.
З часу повстання на початку 2010 року, коли був повалений Хосні МУБАРАК, Єгипет залишається без президента.
Президентські вибори заплановані на літо 2012 року.
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