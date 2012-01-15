Ель-Барадей відмовився йти у президенти

Лауреат Нобелівської премії миру, колишній глава МАГАТЕ Мохамед Ель-БАРАДЕЙ заявив, що не братиме участі у виборах президента Єгипту.

Своє рішення він пояснив тим, що правляча Вища військова рада продовжує проводити політику колишнього режиму - "неначе революції і не було", повідомляє радіо «Свобода».

Ель-БАРАДЕЙ підкреслив, що не може балотуватися в президенти, поки в країні немає демократичної системи.

З часу повстання на початку 2010 року, коли був повалений Хосні МУБАРАК, Єгипет залишається без президента.

Президентські вибори заплановані на літо 2012 року.