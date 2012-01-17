У Ризі відкрили українську школу

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні взяв участь в урочистій церемонії відкриття оновленого приміщення Ризької української середньої школи.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

На урочистостях також були присутні Президент Латвійської Республіки Андріс БЕРЗИНЬШ та мер Рига Ніл УШАКОВ.

Виступаючи на відкритті школи, К.ГРИЩЕНКО зачитав вітального листа Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому він висловив переконання, що школа і надалі буде зберігати і примножувати славні традиції єднання та дружби між українським і латвійським народами.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО висловив вдячність латвійській владі за всебічну підтримку цього освітянського осередку українства на латвійській землі, а також поінформував про кроки Української держави з підтримки закордонного українства.

„Лише рік тому під час відвідання вашої школи було оголошено про плани провести в ній масштабні ремонтні роботи. Минув лише рік і мрія втілилася в життя – Ризька українська середня школа має чудове оновлене приміщення”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

К.ГРИЩЕНКО передав у дарунок Ризькій українській середній школі спеціальний інтерактивний комплекс для облаштування кабінету україністики, а також понад 170 найменувань книжкових видань, які поповнять бібліотечний фонд школи.

Учні школи представили на суд глядачів невеличкий концерт, порадувавши майстерним виконанням українських і латиських народних пісень і танців.

„Оновлена школа – це яскравий приклад щирого піклування Латвії про національні меншини, свідчення дружнього її ставлення до України”, - підкреслив міністр закордонних справ України.

На святкуванні були також присутні відомі латвійські політики, представники дипломатичного корпусу, акредитованого у Ризі, активісти української громади, представники місцевих ЗМІ, наукових кіл і творчої інтелігенції.