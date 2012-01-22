Президент Росії потихеньку зустрівся з керівниками ЗМІ
09:57, 22 січня 2012Світ
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Близько 20 осіб, без телекамер
ПрезидентРФДмитроМедведєвслідомза прем'єр-міністромВолодимиромПутінимзустрівсяз головнимиредакторамиряду засобівмасовоїінформації.Зустрічвідбуласьу КраснійПоляні вСочі всуботу,повідомив у своємумікроблозіна Twitterголовнийредакторрадіостанції "ЕхоМоскви" ОлексійВенедиктов.
За йогословами, назустріч булизапрошені15 головнихредакторівдрукованихЗМІ, триагентстваі він.Керівниківтелеканаліву КраснійПоляніне було.
18 січняаналогічну зустрічпровів прем'єр-міністр Росії ікандидатвпрезидентиВолодимирПутін.
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