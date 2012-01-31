Зять Назарбаєва знову ввійде в керівництво Газпрому?

Зять президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тімур Кулібаєв, звільнений з посади голови казахстанського держфонду національного добробуту "Самрук-Казина", повторно висунутий у нову раду директорів "Газпрому", повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний прес-реліз компанії.



Акціонери найбільшої компанії Росії висунули в нову раду директорів "Газпрому" 12 кандидатів на 11 місць. Від Росимущества, зокрема, номіновані всі шестеро нинішніх госпредставітелей, включаючи першого віце-прем'єра Віктора Зубкова, який зараз очолює раду.



Кулібаєв, який вперше увійшов до ради в 2011 році, замінив у раді директорів "Газпрому" представника E. ON після того, як німецький концерн продав свій пакет. Торік Кулібаєв очолював держфонд "Самрук-Казина", однак після заворушень у місті Жанаозене, де загинуло 15 людей і було більше 100 поранено, він позбувся того поста.



Після відставки казахстанські політологи зазначали, що відставка Кулібаєва є "якимось рекламним ходом" Назарбаєва, а звільнення зятя президента з "Самрук-Казина" не позначиться на його посаді в "Газпромі".



Крім Кулібаєва і Зубкова в списку кандидатів до ради директорів "Газпрому" виявилися також глава "Газпрому" Олексій Міллер, колишній міністр енергетики Росії Ігор Юсуфов, колишній глава Мінмайна Фаріт Газізуллін, а також менеджери газового концерну Віталій Маркелов, Олена Карпель і Михайло Середа. Крім того, до ради директорів висунуті завкафедрою СПбДУ Валерій Мусін і ректор Академії народного господарства при президенті Росії Володимир Мау.