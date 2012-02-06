У Туреччині знайшли тіла двох українців із затонулого судна «Вєра»

За інформацією Посольства України в Турецькій Республіці, у ході пошуково-рятувальної операції 4 лютого ц.р. було знайдено тіла двох українських моряків судна „Вєра”, яке затонуло 31 січня ц.р. Про це повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

ВМС Туреччини продовжують вживати заходів з метою пошуку інших 5 громадян України - членів екіпажу затонулого судна.

Окрім того, 4 лютого ц.р. троє громадян України, яких було евакуйовано з судна „Вєра” та госпіталізовано до лікарні м.Еріклі, повернулися в Україну.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі Посольства України в Турецькій Республіці та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, судно „Вєра”, яке перевозило вантаж із Росії до турецького порту Ізмір, затонуло увечері 31 січня біля турецького узбережжя. На борту судна на момент аварії перебували 11 членів екіпажу, з яких 10 громадяни України. Вдалося врятувати трьох українців.

Причиною аварії 114-метрового судна став сильний шторм.