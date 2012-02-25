Єдиний кандидат на посаду президента Молдови майже 10 років живе в США

Єдиним кандидатом на пост Президента Молдови стала колишній віце-президент Нацбанку, яка нині проживає в США, 50-річна Вероніка БАКАЛУ.

Як повідомляє NEWru, кандидатуру В.БАКАЛУ було висунуто більшістю партій, що входять до правлячої коаліції "Альянс за європейську інтеграцію", - Демократичною, Ліберально-демократичною і групою соціалістів Ігоря ДОДОНА.

"Вероніка БАКАЛУ отримала підтримку всіх парламентських фракцій «Альянсу за європейську інтеграцію», а також групи депутатів-соціалістів", - заявив лідер ліберал-демократів, прем'єр-міністр Влад ФІЛАТ.

Він зазначив, що "БАКАЛУ володіє необхідними якостями для того, щоб обійняти посаду голови держави. Інша кандидатура зараз не обговорюється".

За словами В.ФІЛАТА, тепер головне, щоб за В.БАКАЛУ проголосував 61 депутат, 49 уже однозначно оголосили про підтримку. Залишилися депутати від Ліберальної партії, які принципово не заперечують.

Разом із тим депутати не змогли призначити дату виборів Президента, тимчасовий президент, спікер Маріан ЛУПУ, пропонував провести голосування 15 березня.

В.БАКАЛУ 28 лютого виповниться 51 рік. Із 2003 року вона працює в Європейському департаменті МВФ у Вашингтоні. До цього, з 1996 року була віце-президентом Національного банку Молдови.