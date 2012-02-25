В Умані для хасидів збудують котеджне містечко

Цього року для паломників-хасидів в місті Умань Черкаської області збудують котеджне містечко, розраховане на проживання 2,5 - 4 тис. чоловік. Містечко розташується на площі майже 2 га на вулиці Визволителів і буде забезпечене централізованим водопостачанням, водовідведенням та електропостачанням.

Як повідомляє черкаська газета «Молодь Черкащини» з посиланням на заступника міського голови Умані Петра ПАЄВСЬКОГО, проект створення котеджного містечка викликав найбільший інтерес у ізраїльських інвесторів. Крім того, ізраїльська сторона готова вкладати кошти у переробку сміття та модернізацію системи водопостачання Умані. Усі проекти, зазначені у комплексній програмі, можуть бути цікавими і вітчизняним інвесторам.

Крім того, влада Умані розробила комплексну програму з реалізації спільних українсько-ізраїльських інвестиційних інфраструктурних проектів в місті до 2020 року. Вони передбачають ремонт доріг, будівництво туристичного та медичного центрів, котеджного містечка для паломників, сміттєпереробного заводу. На базі міської лікарні планується створити Центр надання медичних послуг не тільки для жителів міста і його гостей, а й жителів навколишніх населених пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаської облдержадміністрації з посиланням на голову Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА, уже цього року в Умані реалізують комплекс завдань, щоб забезпечити прийом хасидів на новому високому рівні. Це - створення нових медичних пунктів надання невідкладної медичної допомоги, залучення волонтерів, створення «буферної зони».

За словами С.ТУЛУБА, сьогодні основна мета влади – зробити візити хасидів до Умані комфортними, перш за все, для жителів міста. Уманці мають отримувати з цього зиск, а не зайві проблеми. Адже паломництво, релігійний туризм – це загальновизнана світова практика. Якщо хасиди приїздять до Умані, вони мають вкладати кошти в розвиток міста. І Держава Ізраїль готова до співпраці, погоджується розвивати інфраструктуру міста й області, зазначив очільник Черкаської області.