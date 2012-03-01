Знеструмлений лайнер Costa Allegra досяг Сейшелів

Круїзний лайнер Costa Allegra, що зазнав лиха в Індійському океані, невдовзі прибуває до головного порту Сейшельських островів.

Як повідомляє ВВС Україна, До порту Вікторія найбільшого острова Сейшелів судно відбуксирував французький рибальський траулер.

На борту лайнера перебувають понад 1000 пасажирів і членів екіпажу, евакуація яких, згідно з оцінками, забере кілька годин.

Лайнер Costa Allegra три дні тому втратив хід унаслідок пожежі в машинному відділенні і дрейфував у понад 200 милях від берега в районі, де високий ризик піратських нападів.

Судно належить тій самій компанії, яка в січні втратила лайнер Costa Concordia, що наскочив на скелю і перевернувся біля узбережжя Італії.

В тій катастрофі загинули 32 людини.

На борту Costa Allegra немає струму, тому щонайменше дві години піде на спроби пришвартувати лайнер уздовж причалу для успішної евакуації пасажирів.

Першими евакуюють хворих і слабких.

Пасажири та екіпаж лайнера три дні провели без струму і гарячої їжі. Предмети першої необхідності на борт судна постачали вертольотом.

Через те, що на знеструмленому лайнері не працювали кондиціонери, більшість пасажирів залишалися на палубі, рятуючись від спеки.

Для потерпілих пасажирів Costa Allegra готують житло на Сейшелах, але в розпал туристичного сезону готелі переповнені, тому більшість людей із "Коста Аллегри" відразу вилетять до Італії.

Для якнайшвидшої евакуації пасажирів лайнера на Сейшелах уже чекають літаки.